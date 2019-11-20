العراق يعلن مقتل واصابة 20 مقاتلا مواليا لحزب العمال بضربة في سنجار

2019/11/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء عن مقتل وجريح 20 مقاتلا مواليا لحزب العمال الكوردستاني بضربة جوية مجهولة استهدفت مقرا لهم في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وذكرت الخلية في بيان اليوم ان طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار.

واضاف البيان ان هذه الضربة قد أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح ٢٠ عنصرا من قوات اليبشه.

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