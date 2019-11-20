مصرف الرافدين العراقي يصدر بيانا بشأن صرف المستحقات

2019/11/20 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الاربعاء، توجيه فروعه بصرف مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة ومن دون عراقيل في بغداد والمحافظات....

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