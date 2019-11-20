2019/11/20 | 11:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ممثل الحكومة في البرلمان رداً على مجلس نينوى: لا يمكن إقالة المحافظ الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ممثل الحكومة في البرلمان رداً على مجلس نينوى: لا يمكن إقالة المحافظ الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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