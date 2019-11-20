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ممثل الحكومة في البرلمان رداً على مجلس نينوى: لا يمكن إقالة المحافظ الآن


ممثل الحكومة في البرلمان رداً على مجلس نينوى: لا يمكن إقالة المحافظ الآن
2019/11/20 | 11:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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