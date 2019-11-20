مسؤول انباري لـ

2019/11/20 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، ان وزارة الكهرباء تسببت في ايقاف نحو 1600 مشروع عن العمل في المناطق الغربية للمحافظة

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