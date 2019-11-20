2019/11/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20/11/2019الاعلام الأمني: طائرة مجهولة قصفت مقراً عسكرياً في سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.

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