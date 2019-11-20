بالفيديو... موظفو هيئة التفتيش لشركة المنتجات النفطية يتظاهرون ضد مديرها علي السنيد

2019/11/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر العشرات من موظفي هيئة التفتيش لشركة المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، ضد مدير الهيئة الجديد علي السنيد (المتحدث باسم ائتلاف النصر).

واظهر مقطع مصور حصلت عليه "الغد برس"، تظاهرة الموظفين، ورفعوا شعارات ضد السنيد واتهامه بالفساد وعدم رغبتهم بوجوده.

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