الاعلام الامني: مقتل واصابة 20 عنصرا بقصف من طائرة مجهولة لمقر قوات البيشة في سنجار

2019/11/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة 20 عنصر من قوات اليبشه بضربة جوية نفذتها طائرة مجهولة في سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته، "الغد برس" ان "طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار".

وأكدت ان الضربة "أسفرت هذه الضربة عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح ٢٠ عنصرا من قوات اليبشه".

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