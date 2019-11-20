2019/11/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحذر من مخطط خطير لداعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحذر من مخطط خطير لداعش) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحذر من مخطط خطير لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).