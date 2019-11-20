ترامب يهدد الصين مجددا

2019/11/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، بزيادة الرسوم الجمركية على الصين حال فشل الاتفاق مع بكين.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض إنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب التجارة التي هزت الأسواق وأضرت بالنمو العالمي.

وأضاف ترامب أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة، بحسب موقع قناة "cnbc" عربية.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

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