الداخلية: القبض على داعشي في ديالى

2019/11/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القبض على داعشي في ديالى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القبض على احد عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".

واضافا "وذلك من خلال تعقب ورصد تحركاته وبعد التحقيق معه اعترف بأن تم اصدار امرا له بتشكيل خلية ارهابية لتصفية عناصر القوات الامنية، وانه يعمل ضمن الخلايا النائمة، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى".

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