2019/11/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني المفتي ينقض قرار مجلس محافظة نينوى في اقالة المرعيدهناك تفاصيل اخرى بخصوص المفتي ينقض قرار مجلس محافظة نينوى في اقالة المرعيد المركز الخبري الوطني.

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