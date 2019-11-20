2019/11/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه الخوف متأصل في الإنسان، وجزء أساسي من تكوينه النفسي، وربما كان الخوف الغريزة الإنسانية الأولى، إلى جانب غريزة الحب، والتي منهما تولدت بقية المشاعر الإنسانية..بيد أن الإنسان كان دوما يتأثر بالخوف أكثر، فيدعه يحتل الجزء الأكبر من كيانه..حتى صارت تصرفاته في أغلب الأحيان منبعها الخوف..نشأ الخوف مع نشوء الإنسان، منذ الزمن السحيق، وتطور مع تطوره، فعندما كان الإنسان الأول يعيش في مغارة، لا ماء......

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