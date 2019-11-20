عبد الجبار نوري - مزاد العملة الأجنبية----فرية أمريكية بريمرية

2019/11/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري أن الفساد المالي وأداري داء ينهش النسيج الأجتماعي من جوانبهِ السياسية ولأقتصادية والثقافية ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوّه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام ويقوّض القطاع الخاص ، ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وهو سلوك فردي طاريء يشذُ عن القواعد السلوكية السوية للنظام العام ، وأن للفساد مؤشرات بليغة في تزايد خط الفساد والعنف .العراق يتص......

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