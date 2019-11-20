محافظة عراقية تطلق سراح اكثر من 20 محتجا بكفالة مالية

2019/11/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلقت محكمة النجف يوم الاربعاء سراح جميع المعتقلين من الشباب المتظاهرين بكفالة مالية.

وابلغ مصدر قضائي شفق نيوز، بأن المحكمة اطلقت سراح أكثر من 20 محتجا بكفالة مالية.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية تظاهرات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق بأشراف اممي.

يشار الى ان أكثر من 300 محتج قتلوا، واصيب قرابة 15 الفا اخر بجروح خلال مواجهات مع القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.

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