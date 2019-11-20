الفياض: نحن في نظام ديمقراطي ولا يجب تغيير هذا النظام لغرض تحقيق مطالب المتظاهرين

2019/11/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، إن مجلس النواب في ظل وجود النظام الديمقراطي بالعراق، قادر على تغيير الحكومة والقدوم بحكومة جديدة في ظرف نصف ساعة، مشيراً إلى أنه “لا يجب قلب النظام من أجل تحقيق المطالب التي يطالب بها المتظاهرون”.وقال الفياض في كلمة له، خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط […]

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