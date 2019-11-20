فيديو غرافيك.. المنتخب الوطني يتعرض لصفعة مدوّية بعد الفوز في مباراة إيران

2019/11/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، بأن الحكومة العراقية ترفض تجديد جوازات ١٢ من لاعبي المنتخب العراقي بسبب احتفالهم بعد مباراة إيران.وقال في حديثه لـ”يس عراق” إن “اللاعبين قدموا طلبًا لتجديد جوازاتهم المنتهية من خلال سفارة العراق في عمان وقاموا بتوسيط عدد من الشخصيات من اجل التجديد لكن الحكومة رفضت واتهامات للحكومة بان السبب تقف خلفه احتفال […]

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