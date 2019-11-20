2019/11/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على احد عناصر داعش في ديالى، خطط لتشكيل خلية ارهابية في المحافظة.

وذكر إعلام وزارة الداخلية، في بيان تلقت “كلكامش برس” نخة منه، أن “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه تمكنت من القبض على احد عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى”.

وأضاف البيان، أن “عملية القبض جاءت بعد تعقب ورصد تحركاته وبعد التحقيق معه اعترف بأن تم اصدار امر له بتشكيل خلية ارهابية لتصفية عناصر القوات الامنيه وانه يعمل ضمن الخلايا النائمة، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على داعشي خطط لتشكيل خلية في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على داعشي خطط لتشكيل خلية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).