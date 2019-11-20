مراسل “كلكامش”: تظاهرات حاشدة تجوب شوارع ميسان..(صور)

2019/11/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ميسانجدد المئات في محافظة ميسان احتجاجاتهم في المحافظة .

وقال مراسل “كلكامش برس” ان “حشود بالمئات جابت شوارع العمارة مرددة شعارات تطالب باقالة الحكومة ومحاكمة الفاسدين.

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