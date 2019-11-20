2019/11/20 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / ميسانجدد المئات في محافظة ميسان احتجاجاتهم في المحافظة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل “كلكامش”: تظاهرات حاشدة تجوب شوارع ميسان..(صور)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مراسل “كلكامش برس” ان “حشود بالمئات جابت شوارع العمارة مرددة شعارات تطالب باقالة الحكومة ومحاكمة الفاسدين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل “كلكامش”: تظاهرات حاشدة تجوب شوارع ميسان..(صور)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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