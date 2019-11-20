تطبيق TikTok يكسر حاجز 1.5 مليار عملية تحميل، ويحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي

2019/11/20 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن تطبيق TikTok تمكن من تحقيق إنجاز رائع يتمثل في كسره لحاجز 1.5 مليار عملية تحميل، وحصل على المركز الثالث في فئة الألعاب الأكثر تحميلاً خلال العام 2019.



نجح التطبيق الإجتماعي الصيني في إختراق هيمنة الفيسبوك على المراتب الثلاثة الأولى لأكثر التطبيقات تحميلاً على المتجرين iTunes App Store و Google Play Store، والتطبيقات الوحيدة التي تفوقت على تطبيق TikTok حاليًا هي WhatsApp و Messenger بينما نجح في التفوق على تطبيقات عملاقة مثل Facebook و Instagram.

الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو أن تطبيق TikTok تم إطلاقه منذ ثلاث سنوات فقط، وبالضبط في العام 2016.



تُظهر الإحصائيات أنه في الربع الثالث من العام 2019 وحده، تمكن التطبيق من حصد 176.5 مليون عملية تحميل على منصتي الأندرويد و iOS، وهذا من دون الأخذ بعين الإعتبار التحميلات التي حصدها في متاجر التطبيقات التابعة لأطراف ثالثة مثل متاجر التطبيقات في الصين حيث يحظى تطبيق TikTok بشعبية كبيرة جدًا.

إذا نظرنا إلى الوراء، كسر تطبيق TikTok حاجز 1 مليار عملية تحميل في شهر فبراير من العام 2019 وتمكن من النمو بمقدار 500 مليون عملية تحميل في حوالي 7 أشهر فقط.



على أساس كل دولة، تعد الهند هي المتصدرة عندما يتعلق الأمر بإجمالي التحميلات خلال العام 2019 مع ما يقدر بنحو 466.8 مليون عملية تفعيل على كل من الأندرويد و iOS.



تعد الصين محركًا رئيسيًا آخر للنمو حيث تم تحميل التطبيق 173.2 مليون مرة بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بحوالي 123.8 مليون عملية تحميل.

يتزايد الإنفاق داخل التطبيق أيضًا حيث وصل إلى 115.3 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019.



وأنفق المستخدمون الصينيون ما يقدر بنحو 84.5 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 50 في المئة من إجمالي الإنفاق.



الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الثانية بنفقات قدرها 62.4 مليون دولار أمريكي، والمملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنفقات قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي.

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