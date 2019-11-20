النزاهة تضبط حالات تلاعب بعقارات في نينوى

2019/11/20 | 12:23

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بأن محكمة النجف أفرجت عن جميع المعتقلين من المتظاهرين بكفالة مادية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة النجف أفرجت عن جميع المعتقلين من المتظ

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن آليات وطلبات التعيين الأخيرة التي أعلن عنها.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود التوضيح لجميع المواطنين ال

بغداد اليوم- البصرة

قطع متظاهرو البصرة، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية في قضاء الزبير بالمحافظة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " المتظاهرين قاموا بقطع الطرق المؤدية إلى الحقول والمو

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