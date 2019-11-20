وزارة التربية تدرس إلغاء عطلتين للمدارس

2019/11/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تـــدرس وزارة الــتــربــيــة مـقـتـرحـا لإلغاء عطلتين للمدارس.

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