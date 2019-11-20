تركيا ترحل 15مقاتلاً أجنبياً إلى بلدانهم

2019/11/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رحّلت وزارة الداخلية التركية، خلال 8 أيام، 15 شخصًا من المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

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