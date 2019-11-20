الخارجية الصينية تندد بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الداعم لمحتجي هونغ كونغ

2019/11/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الصين بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لصالح متظاهري هونغ كونغ، ووصفت ذلك بأنه “تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويشجع العنف في

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