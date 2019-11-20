الاطاحة بارهابي شكل خلية داعشية لتصفية عناصر القوات الامنية في ديالى

2019/11/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

ألقت القوات الأمنية القبض، على داعشي شكل خلية إرهابية لتصفية عناصر القوات الامنية في ديالى.

وذكر بيان لإعلام وزارة الداخلية تلقت "العهد نيوز"

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