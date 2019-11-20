النزاهة تضبط حالات تلاعب في أضابير عقارات في نينوى

2019/11/20 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: “Today News”تمكَّنت مديريَّة تحقيق نينوى في هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، من ضبط حالات تلاعب في أضابير عدة عقارات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى أنَّ ملاكات مديرية تحقيق نينوى الممثلة بالفريق التدقيقي الثاني وشعبة التحري والضبط القضائي التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، قامت بضبط أضابير عددٍ من العقارات تم إتلاف الصفحات الخاصة بها واستبدالها بصفحات أخرى جديدة.

وأوضحت الدائرة أن التحقيقات الأولية أفضت إلى الكشف عن بيع قطعة أرض تم التلاعب في إضبارتها بمبلغ ( 2,000,000,000) ملياري دينار.

وفي عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المديرية من ضبط موظف دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من أحد المراجعين مقابل إنجاز كتاب صحة الصدور الخاص بمعاملته، موضحة أن المتهم ساوم المراجع على دفع المال لقاء إنجاز معاملته.

وأضافت إنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهم على الهيأة التحقيقيَّة المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ التي قرَّرت أن يجري التحقيق في القضية الأولى وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبذل أقصى الجهود لكشف جميع المتهمين في القضية، وتوقيف المتهم في القضية الثانية استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

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