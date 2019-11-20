القضاء يستقدم 13 عضوا من مجلس محافظة كركوك

2019/11/20 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس المحافظة للتحقيق في قضايا فساد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “محكمة تحقيق كركوك – تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك”، لافتا إلى أن “الأمر يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات”.

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