كوردستان تدعو للحوار مع المحتجين والحفاظ على المؤسسات بخيار الانتخابات المبكرة

2019/11/20 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الاربعاء الحكومة الاتحادية الى اجراء حوار مع المحتجين.

وقال احمد خلال استضافته في منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط المنعقد في دهوك انه "توجد ارادة قوية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك، ويتعين ان تكون للعراق اجندته الخاصة به وليست اجندات خارجية".

واردف بالقول ان "اقليم كوردستان مع اجراء حوار مع المحتجين، وان يكون لهم ممثلون عنهم، وهذا ما فهمناه من اصدقنا في بغداد بانهم لا يستطيعون الجلوس مع المحتجين لعدم وجود ممثلين عنهم".

ودعا احمد الى الحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية من اجل اجراء الانتخابات المبكرة في حال اللجوء الى هذا الخيار فمن دون تلك المؤسسات لا يمكن للانتخابات ان تُجرى.

وتابع الوزير ان الحكومة الاتحادية المقبلة ستواجه المشاكل الحالية نفسها، مشددا ان "الفراغ الاداري والدستوري ليس بمصلحة العراق، وسنعمل ما بوسعنا للتعاون في ايجاد حل، وسنبذل الجهود لمساعدة بغداد لتجنيبها الوقوع في ذلك الفراغ".

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