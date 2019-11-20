2019/11/20 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الثقافة يصدر بياناً بشأن اتهامه بالتجاوز على محرمات نهر الفرات

يتبع .



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