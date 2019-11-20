2019/11/20 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاهة ذي قار تصدر اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاهة ذي قار تصدر اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاهة ذي قار تصدر اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).