البنك المركزي يبيع اكثر من 258 مليون دولار في مزاد العملة

2019/11/20 | 12:56

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العهد نيوز – بغداد

باع البنك المركزي العراقي، اكثر من /258/ مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .

وقال البنك في بيان تلقت العهد نيوز

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