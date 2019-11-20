استقدام 13 عضوا في مجلس محافظة كركوك بتهم فساد

2019/11/20 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس محافظة كركوك للتحقيق في قضايا فساد.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك".واشارت إلى أن "الأمر يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".

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