سائل تنظيف يقتل صبيا شمالي ديالى

2019/11/20 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع صبي اثر تناوله سائل تنظيف شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "صبيا فارق الحياة بعد تناوله سائل تنظيف في قضاء الخالص شمالي محافظة ديالى".

وأضاف ان "الصبي فارق الحياة بعد فشل محاولات إنقاذه"، لافتا الى انه"يعاني من مشاكل عقلية".

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