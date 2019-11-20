العمل تحدد الثلاثاء موعدا لاطلاق رواتب العمال المضمونين

2019/11/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة العمل يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاطلاق رواتب العمال المضمونين.

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