ملا بختيار: الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي صمام أمان بالنسبة لإقليم كردستان

2019/11/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، إن الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي صمام أمان بالنسبة لإقليم كردستان.

واكد ملا بختيار خلال استضافته منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط المنعقد في محافظة دهوك، أكد انه لا توجد أية مشكلة بين الكرد وشخص رئيس مجلس الوزراء..



مبينا ان السبيل الافضل هو الالتزام بالدستور وتطبيق بنوده، معبرا عن مخاوفه من قيام اناس طائفيين، وغير مؤمنين بالديمقراطية بتعديل الدستور او تغييره وإعادة العراق الى الفترات السابقة.

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