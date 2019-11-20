الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين خلال عملية شمال العراق

2019/11/20 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين خلال عملية مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة "بي كا كا"، شمال العراق.

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