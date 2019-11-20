فالح الفياض: خيار الشعب نجده في صناديق الانتخابات و ليس في المظاهرات

2019/11/20 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، ان مجلس النواب قادر على سحب الثقة من الحكومة بنصف ساعة، مشيرا الى انه لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين.وقال الفياض في كلمة خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في اقليم كردستان وتابعتها /SNG/، انه “يجب أن نعتني بمطالب ...

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