ضياء الشكرجي - التعديلات الدستورية الملحة 5

2019/11/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي جاء في المادة (31) من دستور:أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.ويقترح إضافة:معتمدة آخر ما توصلت إليه الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات وطرق وأجهزة العلاج الحديثة.وجاء في المادة (35) من دستور:ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية.ويقترح تكملتها بأن تك......

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