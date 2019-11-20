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#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...


#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...
2019/11/20 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور ذكــــريــــات...

ســادومــازوخــيــة... صديقي الإعلامي السوري المعروف..

نضال نعيسة..

والمعتصم بقريته السورية "حرف مشقيتا" التابعة إداريا لمدينة اللاذقية الساحلية..

بلا عمل..

عاطل عن العمل..

لأن صراحته وقناعاته..

كانت ـ كالعادة ـ بهذا البلد...

قاطعة للأعناق والأرزاق...

نضال نعيسة هو الذي عرفني من سنوات بعيدة..

ببدايات الحوار..

على الحوار المتمدن..

حيث نشرت على صفحاته..

باسمي المستعار الذي كنت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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