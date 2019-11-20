2019/11/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور ذكــــريــــات...ســادومــازوخــيــة... صديقي الإعلامي السوري المعروف..نضال نعيسة..والمعتصم بقريته السورية "حرف مشقيتا" التابعة إداريا لمدينة اللاذقية الساحلية..بلا عمل..عاطل عن العمل..لأن صراحته وقناعاته..كانت ـ كالعادة ـ بهذا البلد...قاطعة للأعناق والأرزاق...نضال نعيسة هو الذي عرفني من سنوات بعيدة..ببدايات الحوار..على الحوار المتمدن..حيث نشرت على صفحاته..باسمي المستعار الذي كنت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).