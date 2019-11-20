2019/11/20 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور ذكــــريــــات...
ســادومــازوخــيــة... صديقي الإعلامي السوري المعروف..
نضال نعيسة..
والمعتصم بقريته السورية "حرف مشقيتا" التابعة إداريا لمدينة اللاذقية الساحلية..
بلا عمل..
عاطل عن العمل..
لأن صراحته وقناعاته..
كانت ـ كالعادة ـ بهذا البلد...
قاطعة للأعناق والأرزاق...
نضال نعيسة هو الذي عرفني من سنوات بعيدة..
ببدايات الحوار..
على الحوار المتمدن..
حيث نشرت على صفحاته..
باسمي المستعار الذي كنت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ســادومــازوخــيــة... صديقي الإعلامي السوري المعروف..
نضال نعيسة..
والمعتصم بقريته السورية "حرف مشقيتا" التابعة إداريا لمدينة اللاذقية الساحلية..
بلا عمل..
عاطل عن العمل..
لأن صراحته وقناعاته..
كانت ـ كالعادة ـ بهذا البلد...
قاطعة للأعناق والأرزاق...
نضال نعيسة هو الذي عرفني من سنوات بعيدة..
ببدايات الحوار..
على الحوار المتمدن..
حيث نشرت على صفحاته..
باسمي المستعار الذي كنت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - ذكريات... سادومازوخية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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