2019/11/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع تقنية من أجل السلام، المختص بتكذيب الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مسجلا يوضح حقيقة الفيديو المنتشر عن وجود علم المثليين في ساحة التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يفند إشاعة كبيرة عن التظاهرات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يفند إشاعة كبيرة عن التظاهرات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).