2019/11/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة في محافظة ذي قار: صدور اوامر استقدام بحق اثنين من موظفي بلدية سوق الشيوخ وفق المادة 331 عقوبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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