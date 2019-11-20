2019/11/20 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار..خارجية روسيا:ضربة إسرائيل الجوية على سوريا خطوة خاطئة..قوات مكافحة الشغب العراقية تستعيد الس... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار..خارجية روسيا:ضربة إسرائيل الجوية على سوريا خطوة خاطئة..قوات مكافحة الشغب العراقية تستعيد الس...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار..خارجية روسيا:ضربة إسرائيل الجوية على سوريا خطوة خاطئة..قوات مكافحة الشغب العراقية تستعيد الس...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).