2019/11/20 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، ان القضية الكوردية واحدة من اكبر قضايا الشرق الاوسط، واحدى اسباب عدم الاستقرار في المنطقة.حديث الفياض جاء بكلمة في اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) والذي ينعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.وقال الفياض وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي، “بامكان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول عراقي: بامكان البرلمان تغيير الحكومة بنصف ساعة لكن لن يتم قلب النظام المركز الخبري الوطني.

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