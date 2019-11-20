2019/11/20 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن مجلس النواب قادر على تغيير الحكومة والقدوم بحكومة جديدة في ظرف نصف ساعة، لذلك يجب أن لا يتم قلب النظام بغرض تحقيق المطالب التي يطرحها المتظاهرون.

واكد الفياض في كلمة له، خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في كردستان، اكد ان هناك تهمة بأن التمثيل السياسي محتكر، من خلال جهات سياسية وقوانين ومفوضية انتخابات تزيف نتائج الانتخابات.

وبشأن وجود تدخل خارجي في العراق، قال الفياض لا أنكر وجود دور لإيران وأمريكا في العراق، ولكن الدور الخليجي أيضاً واضح في الأحداث الأخيرة..



مشيرا الى ان التقرير الأولي الذي أعلنت عنه الحكومة، تكلم عن استخدام مفرط للقوة داعيا أية جهة لديها معلومات خاصة بإمكانها أن تقدمها الى القضاء، حيث لا يمكن الاعتماد على المزاج الإعلامي وما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد من هو القاتل ومن هو البريء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: البرلمان قادر على تغيير الحكومة واستبدالها بأخرى جديدة في ظرف نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: البرلمان قادر على تغيير الحكومة واستبدالها بأخرى جديدة في ظرف نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).