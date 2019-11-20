القضاء: صدور أمر قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق

2019/11/20 | 13:25

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق " .

وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات، والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية".

بغداد اليوم-واسط

أصدر محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، امراً إدارياً يقتضي بفتح باب الترشيح لـ 17 منصباً محلياً في المحافظة، مشيراً الى أنه "يقدر الجهود التي بذلها مدراء الدوائر السابقين الذين تم إعفاءهم".

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بأن المحافظ أسعد العيداني تدخل من أجل اعادة فتح الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في منطقة الرميلة الجنوبية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محا

بغداد اليوم-نينوى

ضبطت مديريَّة تحقيق نينوى في هيأة النزاهة، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، حالات تلاعب في أضابير عدة عقارات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "مل

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