تربية نينوى تعلن إعادة افتتاح ١٣٨ مدرسة بعد تأهيلها خلال النصف الثاني من العام الحالي

2019/11/20 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، عن افتتاح " ١٣٨ " مدرسة خلال النصف الثاني من العام الحالي ٢٠١٩ بعد تأهيلها وترميمها بالتعاون ما بين

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