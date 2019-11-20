2019/11/20 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار، من ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة غربي الانبار.





وقال مصدر امني لـ" العهد

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