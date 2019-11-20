استئناف ذي قار: أوامر باستقدام لمسؤولين كبار بينهم وزير والحبس لثلاثة مدراء عامّين

2019/11/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قار ،اليوم الاربعاء، إصدار اوامراستقدام لمسؤولين كبار بينهم وزير والحبس لثلاثة مدراء عامّين.

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