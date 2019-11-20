2019/11/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لخريجي الدورات التأهيلية امام نفط البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعيينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لخريجي الدورات التأهيلية امام نفط البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعيينهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لخريجي الدورات التأهيلية امام نفط البصرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعيينهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).