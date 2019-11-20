وزير روسي يتحدث عن مشاريع واعدة مع قطر بـ10 مليارات دولار

2019/11/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن آفاق التعاون بين روسيا وقطر، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسيا في العلاقات بين البلدين.

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