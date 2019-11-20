رئيس مؤسسة النفط الوطنية: ليبيا تضخ 1.25 مليون ب/ي من النفط

2019/11/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة يوم الأربعاء إن ليبيا تضخ 1.25 مليون برميل يوميا من النفط.

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